Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα μεταβαίνει από τον ρόλο του χρήστη σε αυτόν του κατασκευαστή διαστημικών συστημάτων μέσω του νέου προγράμματος HELLAS-SPACE 2.0, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία εθνικού δορυφορικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, της άμυνας, της ναυτιλίας και της γεωργίας ακριβείας.

Η χώρα διαθέτει ήδη βιομηχανική παρουσία στον τομέα με την ανάπτυξη νανοδορυφόρων και τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ESA.

Παράλληλα, η Ελλάδα υπέγραψε τις συμφωνίες Artemis για την ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος και εξετάζει την προοπτική αποστολής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

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Η συζήτηση για την «Ελλάδα στο Διάστημα» δεν ξεκινά σήμερα. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι η κλίμακα. Από χώρα που κυρίως αγόραζε ή χρησιμοποιούσε δορυφορικές υπηρεσίες, η Ελλάδα επιχειρεί να γίνει χώρα που σχεδιάζει, κατασκευάζει, εκτοξεύει και χειρίζεται δορυφορικά συστήματα από ελληνικό έδαφος. Το νέο σχέδιο, ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, φιλοδοξεί να περάσει τη χώρα από την εποχή της απλής παρακολούθησης στην εποχή της παραγωγής διαστημικής τεχνολογίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μικροδορυφόροι, η πολιτική προστασία, η άμυνα, η ναυτιλία, η γεωργία ακριβείας, οι τηλεπικοινωνίες και η δημιουργία μιας πραγματικής ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας.

Οι πρώτοι ελληνικοί πυρήνες

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Αν αναζητήσουμε τον πρώτο θεσμικό πυρήνα της ελληνικής παρουσίας στο Διάστημα, πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω. Η συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την ESA, ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και οδήγησε στην πρώτη συμφωνία συνεργασίας το 1994. Το μεγάλο βήμα έγινε το 2005, όταν η Ελλάδα έγινε το 16ο πλήρες κράτος-μέλος της ESA. Από τότε, η χώρα απέκτησε θέση στο ευρωπαϊκό διαστημικό οικοσύστημα, πρόσβαση σε προγράμματα, τεχνογνωσία, βιομηχανικές συμπράξεις και επιστημονικές αποστολές.

Στο εσωτερικό, η ελληνική διαστημική κοινότητα οργανώθηκε σταδιακά. Η Hellenic Association of Space Industry ιδρύθηκε το 2008, ενώ το si-Cluster, ο συνεργατικός σχηματισμός εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων του διαστημικού τομέα, ιδρύθηκε το 2009. Σήμερα, ο επίσημος εθνικός φορέας είναι το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο λειτουργεί ως η διαστημική υπηρεσία της χώρας, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Έβρος που κοιτά τα άστρα

Στον Έβρο υπάρχει ελληνική βιομηχανική παρουσία με διαστημικό αποτύπωμα. Στην Αλεξανδρούπολη δραστηριοποιείται η Prisma Electronics, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1991 από τους Γιώργο και Χρήστο Γκιόρδαμλη. Η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις και εργοστάσιο στην Αλεξανδρούπολη και έχει συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες, όπως η ESA, η Airbus Defence and Space και το CERN. Δεν μιλάμε απλώς για «τσιπάκια», αλλά για πιστοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα, διαστημικό hardware, clean room και υποδομές συναρμολόγησης εξοπλισμού που προορίζεται για χρήση στο Διάστημα.

Το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι ο MICE-1, ο πρώτος ελληνικός IoT νανοδορυφόρος, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Prisma Electronics στις εγκαταστάσεις της στην Αλεξανδρούπολη. Εκτοξεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025 με αποστολή της SpaceX και συνδέεται με εφαρμογές στη ναυτιλία, στην ανταλλαγή δεδομένων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ασφαλείς επικοινωνίες. Από τον Έβρο, λοιπόν, δεν φεύγουν μόνο προϊόντα βιομηχανίας. Φεύγουν κομμάτια της νέας ελληνικής διαστημικής ταυτότητας.

Υπάρχουν ήδη ελληνικοί δορυφόροι στο Διάστημα;

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Η απάντηση είναι ναι. Η Ελλάδα είχε από νωρίς παρουσία μέσω των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων Hellas Sat. Ο Hellas Sat 2 εκτοξεύθηκε το 2003, ενώ ακολούθησαν ο Hellas Sat 3 το 2017 και ο Hellas Sat 4 το 2019. Αυτοί οι δορυφόροι συνέδεσαν την Ελλάδα με την εποχή των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, καλύπτοντας ανάγκες μετάδοσης, τηλεόρασης, επικοινωνιών και υπηρεσιών σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Υπήρξαν όμως και μικρότεροι, καθαρά ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί δορυφόροι, όπως ο UPSat και ο DUTHSat, που συνδέθηκαν με ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητές και ομάδες ανοικτής τεχνολογίας. Αυτά τα προγράμματα δεν είχαν το μέγεθος ενός μεγάλου εμπορικού δορυφόρου, είχαν όμως τεράστια σημασία: εκπαίδευσαν ανθρώπους, δημιούργησαν τεχνογνωσία και απέδειξαν ότι ελληνικές ομάδες μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν διαστημικά συστήματα.

Το σημερινό άλμα είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη εκτοξευθεί δύο ελληνικοί δορυφόροι ραντάρ υψηλής ανάλυσης, ενώ προβλέπεται ένας ευρύτερος αστερισμός 13 δορυφόρων. Οι δορυφόροι αυτοί δεν είναι για επίδειξη. Είναι εργαλεία καθημερινής διακυβέρνησης: μπορούν να βοηθούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και φυσικών καταστροφών, στην επιτήρηση θαλασσίων ζωνών, στην παρακολούθηση συνόρων, στη γεωργία ακριβείας και στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

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Το σχέδιο των 350 εκατομμυρίων

Το νέο πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, ύψους περίπου 350 εκατομμυρίων ευρώ, έρχεται ως συνέχεια του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Η λογική του είναι σαφής: να μην είναι η Ελλάδα απλώς πελάτης δορυφορικών εικόνων και δεδομένων, αλλά να αποκτήσει δικό της δορυφορικό οικοσύστημα. Δηλαδή δορυφόρους, κέντρα ελέγχου, υποδομές, λογισμικό, τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και, κυρίως, ελληνικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής.

Εδώ βρίσκεται και το πραγματικό στοίχημα. Το Διάστημα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολιτική προστασία όταν καίγονται δάση. Είναι ασφάλεια όταν χρειάζεται επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων. Είναι οικονομία όταν η ναυτιλία χρειάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Είναι αγροτική παραγωγή όταν ο αγρότης μπορεί να ξέρει πού χρειάζεται νερό, λίπασμα ή παρέμβαση. Είναι άμυνα, τηλεπικοινωνίες, κυβερνοασφάλεια, επιστήμη και βιομηχανία μαζί.

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Οι Έλληνες της NASA

Η ελληνική παρουσία στο Διάστημα δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Έλληνες και επιστήμονες ελληνικής καταγωγής έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε αποστολές της NASA. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Σταμάτης Κριμιζής, με συμμετοχή σε εμβληματικές αποστολές όπως τα Voyager 1 και 2, το Cassini, το New Horizons και άλλες αποστολές που έφτασαν μέχρι τα άκρα του ηλιακού συστήματος.

Άλλο σημαντικό όνομα είναι ο Θανάσης Οικονόμου, γεννημένος στην Ελλάδα, ο οποίος εργάστηκε επί δεκαετίες σε επιστημονικά όργανα διαπλανητικών αποστολών, από αποστολές στον Άρη μέχρι το Cassini, το Rosetta και το Stardust. Στην ευρύτερη ελληνική επιστημονική παρουσία στο εξωτερικό εντάσσονται επίσης αστροφυσικοί και ερευνητές με διεθνή καριέρα, όπως η Χρύσα Κουβελιώτου, με πολυετή διαδρομή σε κορυφαία διαστημικά και αστροφυσικά προγράμματα.

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Το 2024 η Ελλάδα υπέγραψε και τις Artemis Accords, το διεθνές πλαίσιο συνεργασίας για την ειρηνική εξερεύνηση της Σελήνης, του Άρη και του βαθύτερου Διαστήματος. Ήταν η 35η χώρα που υπέγραψε τις συμφωνίες, γεγονός που δείχνει ότι η χώρα επιχειρεί να τοποθετηθεί και θεσμικά στη νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης.

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Θα ταξιδέψει Έλληνας αστροναύτης στο Διάστημα;

Για πρώτη φορά η απάντηση δεν είναι απλώς «μακάρι». Είναι πολύ πιο συγκεκριμένη. Ο Αδριανός Γολέμης, γιατρός αποστολών της ESA και Έλληνας επιστήμονας με εμπειρία στο ευρωπαϊκό διαστημικό περιβάλλον, παρουσιάζεται πλέον από την ελληνική κυβέρνηση ως ο άνθρωπος που μπορεί να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Στην παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής έγινε λόγος για προοπτική αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσα στην επόμενη διετία, μέσω ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Χρειάζεται, βεβαίως, προσοχή στη διατύπωση. Μέχρι να ανακοινωθεί συγκεκριμένη αποστολή, ημερομηνία εκτόξευσης και πλήρωμα, δεν μιλάμε για τετελεσμένο γεγονός. Μιλάμε όμως για την πιο ώριμη και θεσμικά προχωρημένη πιθανότητα που είχε ποτέ η Ελλάδα να δει έναν Έλληνα αστροναύτη να ταξιδεύει στο Διάστημα.

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Το μεγάλο στοίχημα

Η Ελλάδα στο Διάστημα δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Αν μείνει μόνο σε ανακοινώσεις, θα χαθεί άλλη μία ευκαιρία. Αν όμως συνδεθεί με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ελληνικές εταιρείες, νέους μηχανικούς, πληροφορικούς, φυσικούς, γιατρούς, αναλυτές δεδομένων και βιομηχανικές υποδομές, τότε μπορεί να γίνει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες αναπτυξιακούς κλάδους της χώρας.