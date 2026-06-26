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Η εξέλιξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από ιστορικά έργα και τα επαναπροσδιορίζουν μέσα από μια σύγχρονη ματιά, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ένας διαρκής διάλογος που υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και φέρνει διαφορετικές εποχές και ιδέες πιο κοντά!

SYSTEMA: Η νέα πλατφόρμα καλλιτεχνικής σύνδεσης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας, συνεχίζει να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Μέσα από τις δράσεις του, ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών, τη διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, αναδεικνύοντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο και το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζουν το SYSTEMA, τη μετεξέλιξη του Grape – Greek Agora of Performance. Πρόκειται για μια νέα, πολυδιάστατη πλατφόρμα που συνδέει τη διεθνή κοινότητα των παραστατικών τεχνών με την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης, συνεργασίας και εξωστρέφειας.

Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, μέσα από το SYSTEMA ξετυλίγονται 19 θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, που ταξιδεύουν σε ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους της Αθήνας, της Επιδαύρου και της Καλαμάτας. Επιπλέον, νέες φωνές και ανερχόμενοι Έλληνες δημιουργοί που ορίζουν το πολιτιστικό μέλλον της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να αλληλοεπιδράσουν με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard μαζί στο ταξίδι της εξέλιξης

Και φέτος, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard στηρίζουν το θεσμό, προάγουν τον πολιτισμό και εξελίσσουν το ρόλο τους σε αυτό το ταξίδι, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στο κοινό. Έτσι, οι κάτοχοι καρτών Mastercard της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να πραγματοποιήσουντις συναλλαγές τους έως και 02/07, να μπουν στην κλήρωσηκαι να διεκδικήσουν 15 διπλές προσκλήσεις για παραστάσεις του SYSTEMA, απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές.

Με κοινό όραμα να κάνουν τον πολιτισμό πιο προσιτό και ζωντανό για όλους, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου κάνουν ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr