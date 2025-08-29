Τη θλιβερή ιστορία της Μαριάνθης, ενός αλόγου στην Αιδηψό που έμεινε εγκαταλελειμμένο για εβδομάδες μέχρι να λάβει βοήθεια, έκανε γνωστή το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House μέσα από ανάρτηση στο Facebook.

Η Μαριάνθη, όπως την ονόμασαν οι άνθρωποι που τη φρόντισαν, είχε μείνει μόνη της για μεγάλο διάστημα, καθώς ο ιδιοκτήτης της είχε πεθάνει. Το ζώο βρέθηκε σε ένα χωράφι χωρίς τροφή και καμία φροντίδα, παλεύοντας να επιβιώσει.

Advertisement

Advertisement

«Όταν είδα τη φωτογραφία, πάγωσα. Ένας ζωντανός σκελετός με μάτια που με κοιτούσαν. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα», αναφέρει χαρακτηριστικά μέλος του σωματείου.

To «ταξίδι» της Μαριάνθης από την Αιδηψό στην Αθήνα

Το σωματείο έμαθε για το ταλαιπωρημένο άλογο χάρη σε μία κοπέλα, τη Μαριάνθη, η οποία τους απευθύνθηκε προκειμένου το ζώο να λάβει τη βοήθεια που χρειαζόταν – και προς τιμήν της έδωσαν στο άλογο το όνομά της.



Άμεσα, το σωματείο κινητοποιήθηκε προκειμένου να διασώσει το άλογο, προσπαθώντας για 3 ολόκληρες ημέρες να βρουν τρόπο να το φέρουν από την Αιδηψό στην Αθήνα.



Καθώς, όπως γνωστοποιούν και στην ανάρτηση, αντιμετώπιζαν δυσκολίες οικονομικής φύσεως, αλλά και ένα σοβαρό περιστατικό με ένα άλλο άλογο που φροντίζουν, έλαβαν βοήθεια και από άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, όπως το Dante Deo Ranch και η Προστασία ζώων, αλλά και από εθελοντές.



Η μεταφορά της Μαριάνθης ήταν δύσκολη, καθώς όχι μόνο δεν είχε δυνάμεις, αλλά ταλαιπωρούνταν και από μία θλάση που την ταλαιπωρεί για να σταθεί όρθια, αλλά τελικά το ζώο έφτασε στο Athens Happy House.



«Δεν ξέρω αν θα ζήσει , ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά», καταλήγει η ανάρτηση.