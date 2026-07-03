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Η γνωστή stand-up κωμικός, Χαρά Τσιώλη, επέστρεψε με ένα νέο σατιρικό βίντεο, το οποίο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφορμή αποτέλεσε το πρόσφατο viral βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις διακοπές της στο Μπαλί, όπου εμφανιζόταν να κρατά χαρτονομίσματα, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων. Η Χαρά Τσιώλη, πιστή στο σατιρικό της ύφος, αποφάσισε να διακωμωδήσει την influencer μέσα από ένα νέο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 2 Ιουλίου.

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Στο χιουμοριστικό στιγμιότυπο, η κωμικός βρίσκεται μέσα σε μια πισίνα, αναπαριστώντας το σκηνικό των πολυτελών διακοπών της Τούνη. Κρατώντας χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ, μιμείται τις χαρακτηριστικές κινήσεις της influencer, ενώ με χιουμοριστική διάθεση ζητά ένα κλαμπ σάντουιτς και μία φυσική πορτοκαλάδα, ολοκληρώνοντας έτσι τη σατιρική της αναπαράσταση.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση τους

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες ξεκίνησε το περασμένο έτος, όταν η Ιωάννα Τούνη, απαντώντας στα επικριτικά σχόλια που δεχόταν για ταξίδι της στο Ντουμπάι, είχε δηλώσει πως όσοι την σχολιάζουν αρνητικά «το πολύ να έχουν πάει μέχρι την Καρδίτσα», αποδίδοντας τις αντιδράσεις σε ζήλια.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Χαράς Τσιώλη, η οποία δημοσίευσε τότε ένα βίντεο στο οποίο άσκησε σκληρή κριτική στην influencer. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι έγινε γνωστή μέσα από ένα προσωπικό βίντεο που είχε διαρρεύσει και πως προβάλλει την εικόνα του εύκολου πλουτισμού, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τους κατοίκους της επαρχίας, τονίζοντας ότι η πραγματική αξία και η φιλοξενία δεν συνδέονται με την οικονομική κατάσταση ή τον τόπο κατοικίας.