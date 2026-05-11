Η Λένα Ζευγαρά παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και στο «Secret» των Παραπολιτικών, μιλώντας τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για απρόοπτες στιγμές που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της σε νυχτερινά κέντρα.

Αναφερόμενη στην καθημερινότητά της και στο πώς είναι αυτή την περίοδο στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια ανέφερε: «∆εν ξέρω να σου πω, γιατί τη συγκεκριµένη περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο για τον εαυτό µου».

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει δεχτεί πρόταση γάμου, απάντησε: «Ναι, πριν από κάποια χρόνια, αλλά όχι πραγµατική πρόταση. Ήταν καθαρά για πλάκα. Εύχοµαι κάποια στιγµή στο µέλλον να µου γίνει από τον κατάλληλο για µένα άνθρωπο, γιατί είµαι υπέρ του γάµου και της οικογένειας».

Η ίδια μίλησε και για ένα απρόοπτο περιστατικό που θυμάται έντονα από live εμφάνισή της, περιγράφοντας: «Ναι, φυσικά, αρκετά απρόοπτα. Σε ποιον τραγουδιστή δεν έχει συµβεί; Αυτό που µου έρχεται τώρα στο µυαλό είναι ότι µου έσπασε ένα φερµουάρ την ώρα του live, φώναξα τον στυλίστα µου από το µικρόφωνο να ανέβει να µε βοηθήσει και εκείνος µε κλωστή και βελόνα µε έραβε πάνω στην πίστα».

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικούς μήνες η τραγουδίστρια είχε κληθεί να σχολιάσει τις φήμες που τη συνέδεαν με τον μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα και ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον γνωρίζει προσωπικά.