«Μάχη» με τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους έδωσε την Παρασκευή (19/9) το Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου, εκτελώντας κανονικά το δρομολόγιό του παρά το απαγορευτικό απόπλου. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του kykladiki.gr , το πλοίο παλεύει με τεράστια κύματα και δυνατούς ανέμους. Ωστόσο, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία το δρομολόγιό του προσεγγίζοντας με ασφάλεια τους προορισμούς του. Δείτε το βίντεο:

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα άγρια κύματα εν μέσω απαγορευτικού (Βίντεο)

