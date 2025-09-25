Αίτημα εκταφής κατέθεσε και η Μαρία Καρυστιανού για την κόρη της, Μάρθη Ψαροπούλου, θύμα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Με νέο υπόμνημα προς την πρόεδρο Εφετών Λάρισας η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την «ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου».

Σύμφωνα με την ίδια, στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Ντένις.

Την ίδια ώρα, συμπληρωματικό υπόμνημα το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας, σύμφωνα με το larissanet.gr. Στο αίτημα το οποίο αποτελεί στην ουσία συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντενις Ρουτσι, γιου του Πάνου Ρουτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.