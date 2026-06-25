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Λιάτσικος πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις από απόσταση χρησιμοποιώντας ρομποτικά μηχανήματα και αποκλειστικές γραμμές οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους γιατρούς να χειρουργούν ασθενείς χωρίς καθυστέρηση, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η παρουσία εξειδικευμένης ιατρικής ομάδας στο σημείο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η εφαρμογή της ρομποτικής στην τηλεϊατρική μετατρέπει την ιατρική πράξη από διαγνωστική σε θεραπευτική, καθιστώντας τις απομακρυσμένες επεμβάσεις μια προσιτή και συχνή πραγματικότητα για το μέλλον.

Οι Έλληνες γιατροί διαθέτουν το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο γνώσεων για να ενσωματώσουν αυτές τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στην ιατρική πρακτική της χώρας μας.

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Η απόσταση των 8.000 χιλιομέτρων δεν στάθηκε εμπόδιο για ένα πρωτοποριακό χειρουργείο που γράφει ιστορία για την ελληνική ιατρική. Για πρώτη φορά στη χώρα, ασθενής με καρκίνο του προστάτη υποβλήθηκε σε επέμβαση στην Αθήνα από χειρουργό που βρισκόταν στην Κίνα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης τηλεϊατρικής και της ρομποτικής χειρουργικής.

Το εντυπωσιακό ιατρικό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον καθηγητή Ιατρικής και διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ευάγγελο Λιάτσικο, να εκτελεί εξ αποστάσεως ριζική προστατεκτομή σε ασθενή που νοσηλευόταν στην Αθήνα.

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Ο Έλληνας γιατρός βρισκόταν στην Ουχάν της Κίνας και, μέσω προηγμένων ρομποτικών συστημάτων και τεχνολογιών τηλεχειρουργικής, πραγματοποίησε με επιτυχία την επέμβαση, ανοίγοντας νέους δρόμους στην παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών πέρα από γεωγραφικά σύνορα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Λιάτσικος, ο οποίος σήμερα θα κάνει χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα, έκανε λόγο για τεχνολογική εξέλιξη» με το «να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο».

Όπως εξήγησε «στην Αθήνα ήταν ένα τιμ που αν γινόταν κάτι έκτακτο – όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας – θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

«Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει την διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα» συμπλήρωσε ο Έλληνας γιατρός ο οποίος σχολίασε ότι «τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα».

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» πρόσθεσε.

Όσο για τον ασθενή, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι «ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».

Ο καθηγητής Ιατρικής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα «θα γίνονται πιο συχνά. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυτό στο μέλλον θα το δείτε πολύ συχνά. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν διαγνωστική, τώρα γίνεται θεραπευτική. Η λογική που κατασκευάστηκαν τα ρομποτικά μηχανήματα από τους Αμερικανούς ήταν για να χειρουργεί ο γιατρός σε πεδίο μάχης αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω συνδεσιμότητας, τώρα είναι μια τελείως φαντασμαγορική κατάσταση».

Ο κ. Λιάτσικος τόνισε, τέλος, ότι για αυτές τις επεμβάσεις «απαιτείται ιατρική γνώση και η Ελλάδα έχει υψηλοτάτου επιπέδου γιατρούς και η τεχνολογία δεν έχει σύνορα, ό,τι υπάρχει στο εξωτερικό υπάρχει και στη χώρα μας».