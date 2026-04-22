Η πρώτη επέμβαση όγκου εγκεφάλου με χρήση ιατρικού ρομπότ πραγματοποιήθηκε χθες (20/04) με επιτυχία από τους νευροχειρουργούς του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΓΠΝΑ), ενώ ο ασθενής αποσωληνώθηκε αμέσως μετά την επέμβαση και μεταφέρθηκε άμεσα στον θάλαμο νοσηλείας του στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου και καθηγητής Νευροχειρουργικής, Θεοδόσης Μπιρμπίλης, «Η συγκεκριμένη minimal invasive τεχνική προσφέρει ελάχιστο χειρουργικό τραύμα και ακρίβεια σε συνδυασμό με ταχύτητα πραγματοποίησης της επέμβασης.

Πηγή: e-evros.gr

Χρησιμοποιείται τόσο σε επεμβάσεις εγκεφάλου, όσο και σε επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (ιδιαίτερα στις επικίνδυνες σπονδυλοδεσίες τής Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης).

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί αν καί βρισκόμαστε στις εσχατιές της χώρας μας, είμαστε ένα από τα 2 – 3 ΔΗΜOΣΙΑ (!!!) νευροχειρουργικά κέντρα της Ελλάδας, που παρέχει αυτήν την εξαιρετικά σύγχρονη θεραπευτική δυνατότητα» έγραψε χαρακτηριστικά.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)