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Στη γνωριμία της με τη Ντούα Λίπα αλλά και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι αναφέρθηκε η Ρένα Μόρφη, αποκαλύπτοντας πως ο συνδετικός κρίκος πίσω από αυτές τις συναντήσεις είναι ο Ελληνογάλλoς σκηνοθέτης, Ρομέν Γαβράς.

Η συζήτηση γύρω από τις επαφές της με τα λαμπερά ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν και απεικόνιζαν την τραγουδίστρια να γευματίζει μαζί με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον Ρομέν Γαβρά.

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Όπως εξήγησε η Ρένα Μόρφη, διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον γιο του Κώστα Γαβρά. Μέσω αυτής της φιλίας, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τόσο την πρώην σύντροφό του, τη διάσημη ποπ σταρ Ντούα Λίπα, όσο και τη νυν σύντροφό του, το παγκοσμίου φήμης μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Περιγράφοντας τη γνωριμία της με τη Ντούα Λίπα στη Σίφνο, όπου η τραγουδίστρια διατηρεί wine bar, η Ρένα Μόρφη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Χαρακτήρισε τη διεθνή σταρ «θεά» και αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί της έβαλε να ακούσει το τραγούδι της «Όταν Σου Χορεύω», με τη Λίπα να της δηλώνει την επόμενη ημέρα πως το βρήκε «τέλειο».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη γνωριμία της με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, μιλώντας με θερμά λόγια για την ομορφιά και τον χαρακτήρα της. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι πέρασαν χρόνο μαζί στις διακοπές τους, φάγανε, γυμνάστηκαν παρέα και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αρκετά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ταξίδεψε πρόσφατα στην Ελλάδα για να συνοδεύσει τον Ρομέν Γαβρά στην πρεμιέρα της ταινίας του «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μετά την προβολή, το ζευγάρι γευμάτισε σε εστιατόριο της Αθήνας δοκιμάζοντας ελληνικές γεύσεις, έχοντας στην παρέα τους και τη Ρένα Μόρφη.