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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους, αφιερώνοντας μια τρυφερή ανάρτηση στη γιαγιά της με αφορμή τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις στιγμές πριν το μυστήριο, όπου βρίσκεται μαζί με τη γιαγιά της, και μέσα από τα λόγια της περιέγραψε τον ξεχωριστό δεσμό που έχουν μεταξύ τους.

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Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στη γυναίκα που, όπως έγραψε, ήταν πάντα δίπλα της, τη φρόντιζε, τη μεγάλωσε και της έδινε αγάπη σε κάθε στάδιο της ζωής της. Τόνισε πως η γιαγιά της υπήρξε ένα από τα πιο καθοριστικά πρόσωπα για εκείνη και πως οι αναμνήσεις που έχουν δημιουργήσει μαζί θα παραμείνουν ανεκτίμητες.

Στην ανάρτησή της μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τις θυσίες της γιαγιάς της, για την οικογένεια και την προσφορά της, αλλά και για την επιθυμία της να τη δει νύφη, ένα όνειρο που κρατούσε μέσα της.

Κλείνοντας, η Δανάη Μπάρκα έστειλε ένα μήνυμα αγάπης προς όλους όσοι έχουν ακόμη κοντά τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, προτρέποντάς τους να τους δείχνουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους όσο μπορούν.