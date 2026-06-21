Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στη μικρή οθόνη έπειτα από δεκαπέντε χρόνια απουσίας, συμμετέχοντας στη νέα τηλεοπτική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Αναφερόμενη στον ρόλο της στις «Μπλε Ώρες», η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι της είχαν λείψει τόσο η λάμψη της τηλεόρασης όσο και η ένταση και η κούραση των γυρισμάτων. Όπως τόνισε, αυτή η επαγγελματική επιστροφή αποτελεί για την ίδια μια νέα αρχή και ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της.

«Μου έλειπε το γύρισμα για μια σειρά στην τηλεόραση. Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των κοριτσιών και των νέων παιδιών. Όλα μου έλειπαν και νομίζω ότι όλη αυτή η αποχή τόσων χρόνων, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια. Σαν να κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα», ανέφερε στην εκπομπή «Weekend Live», το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Advertisement

Advertisement

Αναφερόμενη στον χαρακτήρα που ενσαρκώνει, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι υποδύεται μια γυναίκα η οποία έχει αναλάβει την ανατροφή της ανιψιάς της, μετά την απώλεια της μητέρας της. «Στη σειρά είμαι η Ελένη. Ελεύθερη, δεν έτυχε να κάνει παιδιά γιατί πέθανε η αδελφή της από καρκίνο νωρίς και έχει μια ανιψιά. Τη μεγάλωσε η ίδια και είναι σαν κόρη της», περιέγραψε.





