Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει μία ακόμη υπόθεση που αφορά στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και για την οποία έχουν εκφραστεί πολλά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο είχε κλείσει αρχικά ο συγκεκριμένος φάκελος.

Πρόκειται για τον θάνατο ενός μωρού 19 μηνών, το οποίο έφυγε από τη ζωή το 2022, ενώ είχε νοσήσει από κορονοϊό. Μετά και τις νομικές ενέργειες που έκανε η οικογένεια του παιδιού, ο φάκελος επανεξετάζεται και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν κληθεί να καταθέσουν γιατροί τόσο του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών, όσο και του Νοσοκομείου Ρίου.

Η ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας κατέληγε στο ότι ο θάνατος του παιδιού οφειλόταν σε επιπλοκές από τον COVID-19. Ομως, η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα. Εμπειροι αστυνομικοί έχουν ήδη συνομιλήσει με γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες οι γιατροί θα κληθούν να καταθέσουν όσα γνωρίζουν και σε δικαστικό λειτουργό.

Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις.

Πηγή: pelop.gr