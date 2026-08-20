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Ένα απρόσμενο και χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Έφης Θώδη, όταν ένας ιερέας ανέβηκε ουσιαστικά στην πίστα για να της προσφέρει ένα κομμάτι καρπούζι.

Όπως αναφέρουν χρήστες στα σχόλια κάτω από το viral βίντεο, το περιστατικό συνέβη στα Φιλιατρά. Την ώρα που η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμήνευε τα τραγούδια της, ο ιερέας εμφανίστηκε κρατώντας ένα καρπούζι και ένα μαχαίρι.

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Πλησίασε την πίστα, ακούμπησε το καρπούζι μπροστά στην Έφη Θώδη και έκοψε μία φέτα, προκαλώντας την έκπληξη της τραγουδίστριας. «Καλά, ε! Τώρα με έφτιαξε ο παππούλης!», σχολίασε εκείνη γελώντας στο μικρόφωνο.

Στη συνέχεια, ο ιερέας, τον οποίο οι χρήστες αναφέρουν ως «Παπα-Σάκη», της προσέφερε τη φέτα καρπούζι, σε μια κίνηση που θύμισε το κέρασμα σαμπάνιας στα νυχτερινά κέντρα.

Η Έφη Θώδη παρέλαβε χαμογελαστή το κέρασμα, δοκίμασε το καρπούζι και επέστρεψε αμέσως στο τραγούδι, ενώ το κοινό αντέδρασε με χειροκροτήματα και επιφωνήματα.

Αφού ο ιερέας αποχώρησε από την πίστα, η τραγουδίστρια κράτησε για λίγο τη φέτα καρπουζιού στο χέρι της, μέχρι να την παραλάβει ένας από τους συνεργάτες της, και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.