Ένα απίστευτο βίντεο–ντοκουμέντο, αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του άνδρα που εισέβαλε σε καφέ της Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών στη Μαραθιά Ηλείας, τη νύχτα της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για στιγμιότυπα που θυμίζουν κακογυρισμένη ταινία, με τον δράστη να εμφανίζεται εξαιρετικά αδέξιος και να προδίδει τον εαυτό του με τον πιο απίθανο τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Στο υλικό από το κλειστό κύκλωμα, ο άνδρας φαίνεται να μπουκαρει στο κατάστημα με το κεφάλι του τυλιγμένο με μια πετσέτα. Στο χέρι του κρατά ένα κατσαβίδι, με το οποίο -όπως φαίνεται καθαρά, πλησιάζει την υπάλληλο και την απειλεί.

Αμέσως μετά, κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή και αρπάζει τα 70 ευρώ. Ωστόσο, το απρόσμενο γίνεται την ώρα που πάει να φύγει καθώς η πετσέτα γλιστρά και πέφτει κάτω.

Το βίντεο δείχνει τον δράστη να μένει για μια στιγμή αποσβολωμένος. Κι εκεί που θα περίμενε κανείς να το βάλει στα πόδια, αυτός σκύβει, παίρνει την πετσέτα από το πάτωμα, την ξαναβάζει στο κεφάλι του και βγαίνει από το κατάστημα σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό.

Πηγή: patrisnews.gr