Μεγάλη είναι η περιβαλλοντική και η οικονομική καταστροφή από τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή (8/8) στην Αρχαία Ολυμπία και κατέκαψε περίπου 8.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 5.000 αφορούν δασικές εκτάσεις και τα υπόλοιπα 3.000 γεωργικές εκτάσεις.

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που καίγεται η συγκεκριμένη περιοχή, καθώς έχει υποστεί παρόμοιες καταστροφές ακόμα 4 φορές: Πρώτα το 1998, έπειτα στις μεγάλες φωτιές του 2007 στην Ηλεία και τέλος αρκετά πρόσφατα, το 2021.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική βλέπει εμπρησμό από πρόθεση ως την πιθανότερη αιτία για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην ορεινή ζώνη του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και πιο συγκεκριμένα κοντά στο χωριό Χελιδόνι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι έρευνες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ανθρώπους της Δ.Α.Ε.Ε. να εκτιμούν ότι η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία δεν οφείλεται σε κάποια αμέλεια ούτε σε κάποιο βραχυκύκλωμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά φαίνεται να συνιστά αποτέλεσμα εμπρησμού, με τον δράστη και τα κίνητρά του να παραμένουν για την ώρα άγνωστα.

Τόσο οι πολλές διάσπαρτες εστίες που εντοπίστηκαν στη περιοχή, όσο και η ώρα έναρξης της φωτιάς, οδηγούν τους ανθρώπους της Πυροσβεστικής στις εν λόγω εκτιμήσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε προσαγωγές υπόπτων.