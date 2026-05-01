Ηλεία: Βαρύ πένθος στο τελευταίο αντίο στον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε με πατίνι -Αποχαιρετισμός με λευκά μπαλόνια



Η Ηλεία έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον θάνατο του μαθητή την ώρα που οδηγούσε πατίνι και τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαριάς οδύνης.

Η κηδεία έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να πει το τελευταίο «αντίο» στο άτυχο παιδί. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια για να τον αποχαιρετήσουν με αυτόν τον τρόπο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου, όταν το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η είδηση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, που προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλεια.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς τα τραύματά του ήταν εξαιρετικά σοβαρά. Η οικογένειά του βρίσκεται σε κατάσταση βαθύτατου πένθους, ενώ ολόκληρη η περιοχή θρηνεί για ένα παιδί που έφυγε τόσο ξαφνικά.