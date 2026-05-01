Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και βαθιάς συγκίνησης, η τοπική κοινωνία στα Μακρίσια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον 13χρονο Κωνσταντίνο Καούκη, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο με πατίνι. Η τραγική αυτή απώλεια έχει συγκλονίσει τους πάντες, αφήνοντας πίσω ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την περιοχή, καθώς φίλοι, συγγενείς και κάτοικοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», έγραψε η μητέρα του στο Facebook λίγο πριν το τελευταίο αντίο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 11.00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων. Συγγενείς, φίλο , συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να δώσουν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν ένα παιδί που αγαπήθηκε πολύ καθώς ο πατέρας του είναι γνωστός dj στην περιοχή.



Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα καλοσυνάτο παιδάκι που ξεχώριζε για τη ζωντάνια του και τον αγαπητό του χαρακτήρα .Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του παιδιού, φίλοι και συμμαθητές του σπεύδουν στο σημείο του δυστυχήματος αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα σε μια σιωπηλή ένδειξη αγάπης και αποχαιρετισμού.





Συγκλονίζει ο γιατρός του 13χρονου

Ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ Πύργου, περιέγραψε τις προσπάθειες που έγιναν για τη διάσωση του παιδιού:

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

Σε βάρος του οδηγού του αγροτικού οχήματος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο 53χρονος συνελήφθη αρχικά, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.