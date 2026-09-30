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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Μια γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει τονο δρόμο παρασύρθηκε από νεαρό άτομο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είναι έγκυος.

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Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε, ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διενεργείται προανάκριση.