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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές της στους Λειψούς, όπου απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα, αλλά και από την εξόρμησή της στη γειτονική Λέρο μαζί με τον Γιάννη Καραβασάνη.

Το μοντέλο, την Πέμπτη 20 Αυγούστου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της με μαύρο μπικίνι, έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα νερά των Λειψών. Όπως αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, λίγες ώρες αργότερα ταξίδεψε στη Λέρο, όπου πέρασε το απόγευμά της με τον σύντροφό της.

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Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει έχοντας ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του Γιάννη Καραβασάνη, ενώ την προσοχή τραβά το μονόπετρο που φορά στο χέρι της, μετά την πρόταση γάμου που της έχει κάνει.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες, καταγράφονται στιγμές από τη βόλτα της στα τουριστικά καταστήματα της Λέρου, αλλά και από τα τοπία του νησιού την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

«Πρωινή βουτιά στους Λειψούς, απογευματινή βόλτα στη Λέρο», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σε παλαιότερη ανάρτηση της μοιράστηκε ανέβασε και άλλες φωτογραφίες από τους Λειψούς.