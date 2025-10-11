Μεγάλη ήταν αναστάτωση που προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) σε λαϊκή αγορά των Πατελών, στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη ψώνιζε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα «πάγωσε» και έβαλε τα κλάματα, ενώ πελάτες της λαϊκής που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, κινήθηκαν προς τον δράστη, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια κάλεσαν την αστυνομία.

Κάποιοι έτρεξαν άμεσα προς το μέρος της κοπέλας για να δουν εάν χρειάζεται κάποια βοήθεια, με τη νεαρή να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Μάλιστα, παραλίγο να δημιουργηθεί νέο επεισόδιο, καθώς η νεαρή γυναίκα βρισκόταν στην λαϊκή αφορά μαζί με τους γονείς της και ο πατέρας της επιχείρησε να επιτεθεί στον δράστη.

Πηγή: Creta24