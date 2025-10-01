Από το πρωί της Τετάρτης (1/10) ακούγονται καμπάνες και σειρήνες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς πρόκειται για την ετήσια άσκηση της Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την άσκηση «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25», η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Τις προηγούμενες μέρες, διάφοροι δήμοι της χώρας είχαν ανακοινώσει μέσω social media την πραγματοποίηση της άσκησης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναγερμό αεροπορικής επίθεσης και προειδοποιητικό συναγερμό χημικής απειλής.

Οι σειρήνες έχουν διάρκεια μόλις ένα ή δύο λεπτά, ενώ ο ήχος μπορεί να είναι σταθερός ή διακοπτόμενος. Χρήστες των social media δημοσίευσαν ήδη μερικά βίντεο από περιοχές όπως η Χίος, το Αγρίνιο, η Κέρκυρα και η Κατερίνη.