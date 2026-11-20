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Τη θέση της απέναντι στα σχόλια του Βασίλειου Κωστέτσου για το ρούχο που φόρεσε και το οποίο ο σχεδιαστής θεώρησε παρόμοιο με δική του δημιουργία, θέλησε να ξεκαθαρίσει η Βίκυ Καγιά. Η ίδια τόνισε πως δεν μπορεί να του κρατήσει κακία, καθώς τους συνδέει μια μακρόχρονη γνωριμία.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Μεταξύ άλλων, δημοσιογράφος της εκπομπής τη ρώτησε για την πρόσφατη ανάρτηση του σχεδιαστή, στην οποία είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «δεν γουστάρω την αντιγραφή».

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Αρχικά, η Βίκυ Καγιά εξέφρασε την εκτίμηση και την αγάπη της για τον Βασίλειο Κωστέτσο, διευκρινίζοντας παράλληλα πως η φόρμα που επέλεξε να φορέσει είναι δημιουργία του οίκου Stella McCartney.

Όπως δήλωσε: «Εγώ τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Βασίλειο πολλά χρόνια τώρα, δεν ξέρω γιατί να πει κάτι τέτοιο. Αυτή η φόρμα είναι για το τρέιλερ των MAD. Τη διάλεξε ο στυλίστας και είναι από τον οίκο Stella McCartney. Δεν αμφισβητώ ότι την έκανε πριν χρόνια και ο Βασίλης, γιατί είναι ένας δημιουργός που ξέρει τις τάσεις και του αρέσει να είναι μπροστά. Δεν ξέρω να σας πω γιατί υπάρχει πρόβλημα εκεί, πραγματικά».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια επανέλαβε πως η πολυετής γνωριμία τους δεν της επιτρέπει να του κρατήσει κακία, ενώ υπογράμμισε τον σεβασμό που τρέφει για τον σχεδιαστή και τη διαδρομή του στον χώρο της μόδας.

«Δεν μπορώ να κακιώσω στον Βασίλη, γιατί τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτόν τον χώρο είμαστε πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Έχουμε ξεκινήσει μαζί και ο Βασίλης είναι ένας από αυτούς. Εγώ πάντα θα τον εκτιμώ. Δεν πειράζει που το είπε. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να πει κάτι κακό. Είναι πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα που κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχεδιαστές που κάνουν παρόμοια».