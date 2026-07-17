Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα εισέρχεται σε τετραήμερο έντονης ζέστης με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 38 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Το δυσκολότερο διάστημα του φαινομένου αναμένεται την Κυριακή και τη Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση ξεκινώντας από τη βόρεια Ελλάδα.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, υφίσταται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, θέτοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή στους πολίτες, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, αποφεύγοντας τις εξωτερικές δραστηριότητες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Για την Τρίτη υπάρχει πιθανότητα απότομης μεταβολής του καιρού με εκδήλωση καταιγίδων και ισχυρών ριπών ανέμου στα κεντρικά και νότια τμήματα.

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Η Ελλάδα εισέρχεται από σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε ένα τετραήμερο έντονης ζέστης. Οι θερμές αέριες μάζες, που πέρασαν από την Ιβηρική και την Ιταλία, κινούνται προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας αρχικά τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια τη Θεσσαλία, τη Στερεά, τη Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τοποθετεί το δυσκολότερο διάστημα την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, με σταδιακή αποκλιμάκωση από την Τρίτη, πρώτα στη βόρεια Ελλάδα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η πολύ έντονη ζέστη να επιμείνει την Τρίτη στα κεντρικά και νότια, πριν από απότομη αλλαγή με καταιγίδες, κεραυνούς και πιθανό χαλάζι. (Κολυδάς, Μαρουσάκης)

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Παρασκευή 17 Ιουλίου – Η αρχή της ανόδου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Θερμοκρασία: Η ΕΜΥ προβλέπει 33-35°C στις περισσότερες περιοχές, 36-37°C στα ηπειρωτικά και τοπικά 38°C στη δυτική Ελλάδα. Το meteo.gr ανεβάζει τις μέγιστες στους 38-39°C στη Θεσσαλία και σε άλλες πεδινές ηπειρωτικές περιοχές. Στις Κυκλάδες αναμένονται περίπου 30-31°C, στα υπόλοιπα νησιά 33-35°C και τοπικά 36-37°C στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη νότια Κρήτη.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Το κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα είναι αρκετά έως πολύ κυματισμένο, κυρίως στις Κυκλάδες, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι καλή έως λίγο κυματισμένη.

Προειδοποίηση: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Κορινθία, καθώς και σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και απαγορεύεται κάθε εργασία ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. (Πολιτική Προστασία)

Αθήνα – Έως 36-37°C και πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς

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Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-26°C έως 35-36°C, ενώ στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να φτάσει τους 37°C. Στα ανατολικά και παραθαλάσσια τμήματα θα είναι δύο με τρεις βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

Θεσσαλονίκη – Ζέστη και πιθανότητα τοπικής μπόρας

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Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει πιθανότητα σύντομης μπόρας, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23°C έως 34-35°C. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Ο Θερμαϊκός θα παραμείνει γενικά ήρεμος έως λίγο κυματισμένος.

Σάββατο 18 Ιουλίου – Πιθανά τα πρώτα τοπικά 40άρια

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Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Η επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ δίνει 37-38°C στα ηπειρωτικά, 34-36°C στα περισσότερα νησιά και 31°C στις Κυκλάδες. Τα θερμότερα προγνωστικά σενάρια εμφανίζουν τοπικά 39-40°C στη Θεσσαλία, στη δυτική Στερεά και σε πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα αναμένονται 36-38°C και στη Θεσσαλονίκη περίπου 35-36°C.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Το Αιγαίο θα είναι μέτρια έως αρκετά κυματισμένο, ενώ το Ιόνιο γενικά καλό.

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Προειδοποίηση: Ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα παραμείνει αυξημένος λόγω ζέστης, ξηρής βλάστησης και βορείων ανέμων. Ο επίσημος ημερήσιος χάρτης για το Σάββατο αναμένεται από την Πολιτική Προστασία.

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Κυριακή 19 Ιουλίου – Μπαίνουμε στο δυσκολότερο διήμερο

Η θερμή μεταφορά ενισχύεται και η Κυριακή αναμένεται να είναι η πρώτη ημέρα με εκτεταμένα 38άρια και 39άρια στα ηπειρωτικά.

Θερμοκρασία: Οι μέγιστες θα φτάσουν τους 38-40°C και τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41°C στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία μακριά από τον Θερμαϊκό, στη δυτική Στερεά –ιδιαίτερα γύρω από το Αγρίνιο– και σε πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου. Στην Αττική προβλέπονται περίπου 37-38°C, με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά παράλια. Στις Κυκλάδες το μελτέμι θα κρατήσει τον υδράργυρο κοντά στους 31-33°C.

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Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι θάλασσες θα είναι μέτρια έως αρκετά κυματισμένες. Ασθενέστεροι άνεμοι στο Ιόνιο, γεγονός που θα επιτείνει τη ζέστη στη δυτική Ελλάδα.

Προειδοποίηση: Μεγάλη θερμική επιβάρυνση από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα. Αυξημένος θα παραμείνει και ο κίνδυνος εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Δευτέρα 20 Ιουλίου – Η πιθανότερη κορύφωση της ζέστης

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η θερμότερη ημέρα του επεισοδίου, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Θερμοκρασία: Στα ηπειρωτικά προβλέπονται 38-40°C και τοπικά 41°C. Σε ιδιαίτερα θερμές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ακόμη υψηλότερες τιμές. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα κινηθεί περίπου στους 38°C και στη Θεσσαλονίκη στους 36-37°C, ενώ στο εσωτερικό της κεντρικής Μακεδονίας θα είναι αισθητά υψηλότερος.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, τοπικά 26-29°C στα μεγάλα αστικά κέντρα, αυξάνοντας τη θερμική καταπόνηση.

Άνεμοι – θάλασσες: Βόρειοι 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέτρια κυματισμένες και κατά τόπους κυματισμένες θάλασσες στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Προειδοποίηση: Αποφυγή εξωτερικών εργασιών και έντονης άσκησης τις θερμότερες ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Καιρός δύο ταχυτήτων και πιθανή απότομη αλλαγή

Στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να αρχίσει η αποκλιμάκωση της ζέστης. Αντίθετα, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Αττική και στην Πελοπόννησο οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες πιθανότατα θα επιμείνουν.

Θερμοκρασία: Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αναμένονται 37-40°C, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα αρχίσει σταδιακή πτώση. Στην Αθήνα τα προγνωστικά σενάρια δίνουν περίπου 38-39°C και στη Θεσσαλονίκη 35-36°C, με υποχώρηση αργότερα.

Άνεμοι – θάλασσες: Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 4-6 μποφόρ. Κοντά στις καταιγίδες οι ριπές μπορεί να είναι σημαντικά ισχυρότερες και οι θάλασσες να αγριέψουν πρόσκαιρα.

Προειδοποίηση: Από το απόγευμα αυξάνεται η πιθανότητα για καταιγίδες, κεραυνούς, ισχυρές ριπές και τοπικό χαλάζι, αρχικά στη Μακεδονία και στα βορειοδυτικά. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζει ακόμη προγνωστική αβεβαιότητα και θα χρειαστεί επικαιροποίηση από την ΕΜΥ.