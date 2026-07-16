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Άγρια επίθεση από οκτώ άτομα δέχτηκε το βράδυ της Τρίτης ένας 30χρονος στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Χορτιάτη.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, οκτώ άτομα προσέγγισαν τον 30χρονο και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν άγρια με μπουνιές, κλωτσιές αλλά και αντικείμενα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών αφαίρεσε το τσαντάκι του παθόντα, που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και άλλα αντικείμενα.

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Πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 30χρονο τραυματία. Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβε τους τέσσερις από τους οκτώ δράστες της άγριας επίθεσης. Πρόκειται για τέσσερις 23χρονους, οι οποίοι θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.