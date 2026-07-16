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Στη σύλληψη ακόμα ενός ατόμου, του τέταρτου κατά σειρά, προχώρησαν ύστερα από ένταλμα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, για εμπλοκή στο φονικό εμπρησμό με θύμα τη Βάγια Νέστορα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρό φοιτητή, τον οποίο κατονόμασε την απολογία του ο εικοσιτετράχρονος, ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποίησαν οι εμπρηστές ως ορμητήριο. Ο ιδιοκτήτης φαίνεται από την πρώτη στιγμή να υποστήριζε ότι δεν είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος στο ζευγάρι των εμπρηστών, τους οποίους και αγνοεί όπως είπε, αλλά σε ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονόμασε στην απολογία του την Τετάρτη. Η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής τον εντόπισαν σε μία καφετέρια και του πέρασαν χειροπέδες το πρωί της Πέμπτης. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα άτομο γνωστό για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

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