Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
Υψηλός (κατηγορίας 3) είναι ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Παρασκευή 17/07— Civil Protection GR (@CivPro_GR) July 16, 2026
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍 #Αττική
📍 #Κρήτη
📍 #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Σάμο #Ικαρία
📍 περιοχές #Εύβοιας & #Κορινθίας
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας
ℹ️… pic.twitter.com/fHRKiMgJfN