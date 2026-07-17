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Πολύ υψηλός (κατηγορίας 4) είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Παρασκευή σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.

Υψηλός (κατηγορίας 3) είναι ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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