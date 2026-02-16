Μετά το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης και κακοκαιρίας που δημιούργησε πολλά προβλήματα από τη βόρεια Ελλάδα έως και την Κρήτη, η σημερινή ημέρα θα είναι βελτιωμένη ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας, ωστόσο, θα απογοητευτούν από τα τελευταία δεδομένα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη, η Τρίτη θα είναι μία ημέρα έντονης κακοκαιρίας σχεδόν σε ολόκλήρη τη χώρα με βροχές και ανέμους σε επίπεδα θυέλλης, με τη θερμοκρασία, ωστόσο, σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ο υδράργυρος παρά τις βροχές θα φτάσει ακόμα και τους 16 βαθμούς στην Αθήνα.

Οι επόμενες δύο ημέρες, Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι αρκετά καλύτερες ως προς τις βροχές, οι οποίες θα περιοριστούν. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Η έξοδος του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας θα γίνει με φθινοπωρινό καιρό, αφού την Παρασκευή ξεκινά η δεύτερη κακοκαιρία της εβδομάδας με βροχές και ανέμους, με το Σαββατοκύριακο της Αποκριάς να είναι χειμερινό.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα βόρεια, με την Κυριακή να επηρεάζεται το σύνολο της χώρας. Έτσι θα οδηγηθούμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, με βροχές, κρύο και χιόνια σε χαμηλά επίπεδα στη βόρεια Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι «την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη».

Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μέσα σε 24–36 ώρες.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας έντονη ανοδική κίνηση και ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη – κυρίως στη νοτιοδυτική –, στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα, καθώς και πιθανώς σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων.

Σε επιμέρους περιοχές, όπως η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ραγδαία, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70–80 χιλιοστά.