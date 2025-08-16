Μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Σάββατο σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς ενισχύεται το μελτέμι, επηρεάζοντας την Αττική και 9 ακόμα Περιφέρειες.

Το μελτέμι ενισχύεται και λόγω της παραπάνω εξέλιξης επηρεάζονται αρκετές περιοχές και κυρίως το βορειοανατολικό Αιγαίο, η Χαλκιδική, η Εύβοια, η Βοιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου και η Κρήτη. Σε ορισμένες από τις συγκεκριμένες περιοχές οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Advertisement

Advertisement

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο (16/8)

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 Περιφέρειες

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Για αύριο Σάββατο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) αναμένεται σε:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)