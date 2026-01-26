Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ την Κυριακή (25/1) επικαιροποιείται σήμερα, καθώς ο καιρός θα παραμείνει άστατος τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους στο Αιγαίο, που έφεραν απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Ειδικότερα, η χώρα παραμένει σε «πορτοκαλί συναγερμό», καθώς σήμερα Δευτέρα (26/1) προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ κατά τόπους και έντονες χαλαζοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το απόγευμα της Τρίτης στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με το νέο, επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις παρακάτω περιοχές:

Στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

Στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

Στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

Στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Παράλληλα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα, γεγονός που έφερε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου στα δρομολόγια που αναχωρούν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο για Κυκλάδες. Επίσης, από Πειραιά, όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με ταχύπλοα.