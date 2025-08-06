Ενισχύονται σταδιακά οι άνεμοι και αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς από την Πέμπτη 7 Αυγούστου.

Αυτή είναι η τελευταία μέρα που έχουμε καταιγίδες, οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως αυτή τη στιγμή και μέχρι τις βραδινές ώρες, στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπως επίσης και στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και στη Θράκη.

Αυτές είναι οι περιοχές που επηρεάζονται κυρίως και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για τα βορειοανατολικά μέχρι και τις βραδινές ώρες, ενώ ξημερώνοντας την Πέμπτη, 7 Αυγούστου, θα έχουμε μια διαφορετική ημέρα, με καλοκαιρία και με ενίσχυση των ανέμων.

Από αύριο ενισχύονται οι βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ αλλά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Εκεί μάλιστα ο βοριάς θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή υπάρχει η πιθανότητα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, να φτάσουν και τα 9 μποφόρ.

Συναγερμός για πυρκαγιές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η χώρα σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ατμόσφαιρα παραμένει ξηρή, η θερμοκρασία υψηλή και οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν τόσο πολύ, που μια και μόνο σπίθα αρκεί για να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Πρόκειται για μια συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων που δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα δύσκολο μοτίβο ανέμων, με ισχυρές ριπές 8-9 μποφόρ να σαρώσουν περιοχές που ήδη βρίσκονται υπό αυξημένο κίνδυνο. Από τα παράλια του Σαρωνικού έως τα ορεινά της Κρήτης και από τις Κυκλάδες μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, η χώρα ετοιμάζεται να διαχειριστεί μία από τις πιο κρίσιμες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «πορτοκαλί»:

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία)

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια – και η νήσος Σκύρος)

• Περιφέρεια Κρήτης

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, δήμους και περιφέρειες για την άμεση λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

Δεν είναι μόνο η αυριανή ημέρα που προκαλεί ανησυχία. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι και η Παρασκευή θα είναι εξαιρετικά δύσκολη – ίσως και περισσότερο. Οι άνεμοι δεν υποχωρούν και η ξηρασία συνεχίζεται, ενώ το έδαφος, η βλάστηση και οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε ευαίσθητες περιοχές δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Η παραμικρή αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι τοπικές αρχές βρίσκονται ήδη σε αυξημένη επιφυλακή. Όμως, σε τέτοιες συνθήκες, η πρόληψη είναι η μόνη πραγματική άμυνα. Η συμπεριφορά όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά: να αποτρέψει ή να προκαλέσει την επόμενη μεγάλη φωτιά.

Όπως τόνιζαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, οι επόμενες 48 με 72 ώρες είναι ώρες ευθύνης – συλλογικής και ατομικής. Η υπευθυνότητα δεν είναι απλώς συμβολική· είναι το πρώτο και σημαντικότερο μέτρο προστασίας. Γιατί μέσα σε τέτοιες συνθήκες, μια λάθος κίνηση μπορεί να γίνει η αρχή μιας τραγωδίας.

