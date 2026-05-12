Με ήλιο, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κυλά η Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, πριν ο καιρός αρχίσει να αλλάζει και πάλι από τα μέσα της εβδομάδας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ και το meteo, το σκηνικό θα είναι γενικά αίθριο, με τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για επιστροφή των βροχών και πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη.

Καλοκαιρινή εικόνα παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και τη θερμοκρασία να κινείται σε επίπεδα αρκετά υψηλά για την εποχή.

Advertisement

Advertisement

Η Τρίτη φαίνεται πως είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ηπειρωτικά, στην ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Η μόνη εξαίρεση εντοπίζεται στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα ήταν κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που δίνει το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνοντας λόγο για γενικά αίθριο καιρό, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, στοιχείο που μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα πιο βαριά, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Advertisement

Μαρουσάκης: Από τα 30άρια πίσω σε μπόρες και καταιγίδες

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης περιγράφει ένα διπρόσωπο καιρικό σκηνικό για την εβδομάδα. Όπως αναφέρει, η Τρίτη είναι η πιο θερμή ημέρα, με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να ευνοούν την άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να κρατά για πολύ. Από την Πέμπτη αναμένεται μεταβολή του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το σκηνικό θα θυμίσει ξανά περισσότερο άνοιξη παρά καλοκαίρι, με μπόρες και πιθανές καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές.

Advertisement

Με άλλα λόγια, η σημερινή ημέρα λειτουργεί σαν μια σύντομη καλοκαιρινή «πρόβα», πριν ο καιρός επιστρέψει σε πιο άστατο μοτίβο.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά είναι πιθανές τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 με 30 βαθμούς.

Advertisement

Ήπειρος – Ιόνιο – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα το πρωί ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά ακόμη και τους 33.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός, με δυτικούς ανέμους και θερμοκρασίες που στην Κρήτη θα φτάσουν τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς.

Advertisement

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς.

Advertisement

Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας είναι η ζέστη, όμως το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην Πέμπτη, όταν η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί και η αστάθεια θα επιστρέψει σε αρκετές περιοχές της χώρας.