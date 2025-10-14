Η νέα εβδομάδα κυλά με φθινοπωρινό σκηνικό, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη του καιρού από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή

Σήμερα Τρίτη ενδέχεται να διατηρηθούν κάποιες τοπικές μπόρες στα νότια, όμως θα εξασθενίσουν γρήγορα μέσα στην ημέρα. Η Τρίτη θα κυλήσει αρκετά καλά, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Advertisement

Advertisement

Από την Τετάρτη, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, αρχικά από τα ανατολικά ηπειρωτικά, με βροχές από τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές όπως η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Την Πέμπτη, ο καιρός φαίνεται να μπαίνει σε μια πιο «βροχερή φάση», κυρίως στη δυτικοκεντρική χώρα. Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η Θεσσαλία και η δυτική Μακεδονία θα δεχτούν αρκετές βροχές.

Από την Παρασκευή, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός αναμένεται να «αγριέψει» περισσότερο, με πιο έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει πως οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα είναι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία. Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει και την Αττική (Κυριακή προς Δευτέρα).

🎯 ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

✅ Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα… pic.twitter.com/zS4woLWxlX Advertisement October 14, 2025

Για την Πέμπτη

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Advertisement

Για την Παρασκευή

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Advertisement

Για το Σάββατο

Στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Advertisement

Advertisement