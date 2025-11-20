Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην Ήπειρο όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και χρειάστηκε να γίνουν επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ενώ το Νεστόριο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση του Αλιάκμνονα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το ασταθές σκηνικό του καιρού σήμερα Πέμπτη θα έχει επίκεντρο και πάλι την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, που έχουν πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σήμερα Πέμπτη 20 Νοεμβρίου θα υπάρξουν πιθανώς ατο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Κατολίσθηση στο Ζαγόρι

Αργά το βράδυ, από τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι. Άμεση ήταν η επέμβαση μηχανήματος του Δήμου, που προχώρησε στο καθάρισμα του δρόμου.

Νωρίτερα, σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά πέντε άτομα.

Επιτυχημένη ήταν η επιχείρηση διάσωσης τριών κτηνοτρόφων στην περιοχή Καβαλάρι του δήμου Ζαγορίου. Στους Μελισσουργούς, άλλοι δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία νωρίτερα και στην Ηγουμενίτσα, όπου σε πολλούς δρόμους δημιουργήθηκαν καθιζήσεις, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε φθορές στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να θεωρούνται επικίνδυνες για οδηγούς και πεζούς. Τα συνεργεία του δήμου με σκαπτικά μηχανήματα έδρασαν άμεσα, προχωρώντας σε αποκαταστάσεις και προσωρινές παρεμβάσεις.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας

Η έντονη και παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή της Καστοριάς προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου, με τον ποταμό Αλιάκμονα να υπερχειλίζει και να μετατρέπει τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη λίμνη λάσπης και ορμητικών νερών. Το νερό κατέκλυσε με ορμή όλη την έκταση όπου κάθε καλοκαίρι χιλιάδες κατασκηνωτές ζουν το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ της χώρας.

Επιμένει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

