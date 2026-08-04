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Με καθαρά καλοκαιρινό καιρό, υψηλές θερμοκρασίες και επίμονο μελτέμι μπαίνει η χώρα στο πρώτο πλήρες πενθήμερο του Αυγούστου. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι κάποια οργανωμένη κακοκαιρία, αλλά ο επικίνδυνος συνδυασμός ξηρασίας, ζέστης και βοριάδων, που διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα Τρίτη γενικά αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εκτιμά ότι ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τους 39 στη Θεσσαλία, ενώ λίγες τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς.

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Τρίτη 4 Αυγούστου: Ήλιος, ζέστη και βοριάδες έως 7 μποφόρ

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και στο βόρειο Ιόνιο, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και ενδεχομένως γύρω από την Κέρκυρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Στερεά και σε τμήματα της Πελοποννήσου, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 36 και 38 βαθμών και τοπικά μπορεί να αγγίξει τους 39. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη οι μέγιστες θα είναι χαμηλότερες, γενικά 30 με 34 βαθμούς, λόγω του μελτεμιού.

Αθήνα

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας να φτάνει περίπου τους 35 με 36 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά προάστια θα είναι δύο έως τρεις βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, γενικά 3 με 5 μποφόρ, με μεγαλύτερες εντάσεις στα ανατολικά και στα θαλάσσια τμήματα του νομού.

Θεσσαλονίκη

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες απογευματινές νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά αναμένονται 36 με 37 βαθμοί. Για τις θερμές ώρες της ημέρας έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας για την Κεντρική Μακεδονία.

«Πορτοκαλί» συναγερμός για πυρκαγιές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται σήμερα για ολόκληρη την Αττική, για περιοχές της Εύβοιας, καθώς και για τη Χίο και τα Ψαρά. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ προβλέπονται περιπολίες και προληπτικοί περιορισμοί πρόσβασης σε δάση και ευπαθείς περιοχές.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από το μεσημέρι έως το απόγευμα, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και ενισχύονται οι τοπικές ριπές. Απαγορεύεται κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα στην ύπαιθρο, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, δισκοπρίονα, καύση κλαδιών και υπαίθριες ψησταριές. Σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς, η ειδοποίηση στην Πυροσβεστική πρέπει να γίνεται άμεσα στο 199.

Τετάρτη 5 Αυγούστου: Σταθερή ζέστη και μελτέμι

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου δεν αποκλείονται λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, με 37 έως 38 βαθμούς κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Αθήνα αναμένονται περίπου 35 βαθμοί και στη Θεσσαλονίκη επίσης γύρω στους 35, χωρίς ουσιαστική μεταβολή από την Τρίτη.

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Μπόρες και πιθανές καταιγίδες στα βόρεια

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, αλλά από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια και βορειοδυτικά είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 5 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 34 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη περίπου στους 34 με 35 βαθμούς.

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Παρασκευή 7 Αυγούστου: Απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά

Η Παρασκευή θα είναι γενικά αίθρια, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στον ηπειρωτικό κορμό. Τοπικοί όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται μεμονωμένη καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στους 35 βαθμούς περίπου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ τοπικά στα κλειστά ηπειρωτικά μπορεί να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

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Σάββατο 8 Αυγούστου: Ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά και νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες μπορεί να φτάσουν τους 37 βαθμούς, ενώ στη Στερεά και στη Μακεδονία τοπικά εκτιμώνται τιμές 38 με 39 βαθμών.

Το μελτέμι θα παραμείνει ενεργό στο Αιγαίο, χωρίς να αποκλείονται τοπικά ισχυρότερες ριπές στα περάσματα ανάμεσα στα νησιά. Η ακριβής έντασή του θα πρέπει να επανεκτιμηθεί στα νεότερα δελτία, καθώς οι τοπικές επιταχύνσεις του ανέμου δεν αποτυπώνονται πάντοτε πλήρως στη γενική πρόγνωση.

Θάλασσες: Πού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Στο Αιγαίο οι δυσκολότερες συνθήκες αναμένονται στο Στενό του Καφηρέα, στο πέρασμα Άνδρου–Τήνου, στο Ικάριο και στο Καρπάθιο. Σύμφωνα με την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, στο Κάβο Ντόρο οι ριπές μπορούν να φτάνουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο πέρασμα Άνδρου–Τήνου οι άνεμοι θα κινούνται συχνά στα 5 με 6 μποφόρ, με ισχυρότερες ριπές.

Στο Ιόνιο η εικόνα θα είναι σαφώς ηπιότερη, με ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ στο πρώτο μισό της εβδομάδας. Από το Σαββατοκύριακο διακρίνεται τάση ενίσχυσης κυρίως στο βόρειο Ιόνιο. Όσοι ταξιδεύουν με πλοίο ή μικρό σκάφος πρέπει να ενημερώνονται πριν από την αναχώρηση, ιδιαίτερα για δρομολόγια που διασχίζουν ανοιχτά πελάγη και στενά περάσματα.

Μαρουσάκης: Οι δυσκολότερες ώρες είναι μεσημέρι και απόγευμα

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι, παρότι οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει σε σχέση με τα 8 και 9 μποφόρ των προηγούμενων ημερών, τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο. Οι εντάσεις κορυφώνονται συνήθως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, όταν αυξάνονται και οι θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι απότομες ριπές στις βουνοπλαγιές και το μικροκλίμα που δημιουργεί μια ενεργή πυρκαγιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνεμος μπορεί να αλλάξει γρήγορα διεύθυνση, να γίνει θερμότερος και ξηρότερος και να μεταβάλει αιφνιδιαστικά την πορεία ενός πύρινου μετώπου.

Η γενική εικόνα έως το Σάββατο

Η Ελλάδα θα παραμείνει σε καλοκαιρινό και θερμό μοτίβο: πολλή ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες 35 έως 38 βαθμών και τοπικά 39, με επίμονο βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο. Οι μπόρες θα είναι περιορισμένες και κυρίως απογευματινές στα ορεινά, αλλά η πιθανότητα κεραυνών στα βόρεια και δυτικά απαιτεί προσοχή, καθώς ακόμη και ένα σύντομο φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει νέα εστία φωτιάς σε ξερή βλάστηση.

Το κρίσιμο μέτωπο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στην Αττική, στην Εύβοια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου η ζέστη, η ξηρασία και οι ενισχυμένοι βοριάδες δημιουργούν εξαιρετικά εύφλεκτες συνθήκες.