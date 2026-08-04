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Βελτιωμένη εμφανιζόταν η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική το πρωί της Τρίτης: Σε τρία σημεία εστιάζονται οι προσπάθειες της Πυροσβεστικής μετά τον ολονύχτιο αγώνα ενάντια στη φωτιά, η οποία βρίσκεται στο 5ο 24ωρο της.

Τα εναέρια μέσα άρχισαν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι άνεμοι είναι σαφώς εξασθενημένοι.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται κυρίως στην αντιμετώπιση των αναζωπυρώσεων στη Λούμπα-ανατολικότερα από το Αλεποχώρι, βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταρίου και στη Μονή Παναχράντου.

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Ειδικότερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε προς το πεδίο των επιχειρήσεων έχει χωριστεί σε τρεις επιχειρησιακούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη βορειοανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, προς τα Βίλια. Ο δεύτερος, που αποτελεί και το πιο ενεργό μέτωπο, αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Ο τρίτος άξονας καλύπτει τη νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδήλι και Αγία Σκέπη.Στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, επικεντρώνονται οι στοχευμένες ρίψεις των εναέριων μέσων, κυρίως των ελικοπτέρων.

Ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη ημέρα, ενώ έως το μεσημέρι η κατάσταση ήταν σχετικά ισορροπημένη, μετά τη 1:30 σημειώθηκε γενικευμένη αναζωπύρωση με ενεργά μέτωπα στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδήλι και στην Ψάθα.

Επιχειρούν 9 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 526 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων των ξένων αποστολών), 22 πεζοπόρα τμήματα και 126 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι φλόγες έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus,πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (4) προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Χαρά και περιοχές της Εύβοιας. Υψηλός είναι ο κίνδυνος (3) σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

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⚠️Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥για αύριο Τρίτη 04/08



🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣σε:



📍 #Αττική

📍#Χίο #Ψαρά

📍περιοχές #Εύβοιας



🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/dzctJ9gohc — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2026

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

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Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.