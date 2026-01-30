Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή (30/1), καθώς αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ τις επόμενες μέρες θα υπάρξει νέα επιδείνωση, με την Κυριακή να χαρακτηρίζεται ως η πιο «επικίνδυνη» μέρα.

Ειδικότερα για σήμερα στη Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν δυτικοί. Θα διώξουν τη σκόνη από την Κρήτη, που την έχει ταλαιπωρήσει πολύ και από το βράδυ της Παρασκευής και ιδιαίτερα το Σάββατο, θα έχουμε νέες βροχές στα νοτιότερα της χώρας, στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η Αττική είναι πιθανό να έχει κάποιες σύντομες βροχές το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, ενώ την Κυριακή (1/2) η κακοκαιρία θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας με επικίνδυνα φαινόμενα, βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σήμερα Παρασκευή (30/1)

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Σάββατο (31/1)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Κυριακή (1/2)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

