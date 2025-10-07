Άστατος θα παραμείνει ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές κάτω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Από την Πέμπτη,προβλέπεται βελτίωση του καιρού και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή και το σαββατοκύριακο θα έχουμε καλοκαιρία και η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα επίπεδα των 23-25 βαθμών.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη προβλέπεται άστατος καιρός σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις, τοπικές βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι έντονα το πρωί στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νότιοι και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι βορειοδυτικοί έως 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 22 και τοπικά στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.