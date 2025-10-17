Με ισχυρές κατά τόπους βροχές σήμερα ο καιρός.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τις επόμενες ώρες στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ηπειρος) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται νέο χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης που θα προκαλέσει φαινόμενα και στην ανατολική χώρα.

Σε ότι αφορά την Αττική ο μετεωρολόγος του Star και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ λέει ότι παρότι τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .

Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες. pic.twitter.com/MU45myisfF October 16, 2025

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες. Στο Ιόνιο νότιοι – νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στο Ιόνιο πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στα κεντρικά και τα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στην περιοχή Κέρκυρας- Παξών μέχρι νωρίς το απόγευμα και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου μέχρι τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στα βόρεια, όπου το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

