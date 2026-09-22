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Δύο γυναίκες τροχονόμοι της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) δέχθηκαν επίθεση από έναν 48χρονο στην Καισαριανή το πρωί της Δευτέρας, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15 στην οδό Θηρώνος, όταν οι δύο τροχονόμοι, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους, εντόπισαν το όχημα του 48χρονου να κινείται αντίθετα σε μονόδρομο. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν προκειμένου να του επιβάλουν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

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Ο 48χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασε έντονα και είπε στις τροχονόμους: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Στη συνέχεια φέρεται να επιτέθηκε στις δύο αστυνομικούς, χτυπώντας τη μία με αγκωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι. Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει από τα χέρια τους το μπλοκάκι παραβάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων και ομάδα της ΔΙΑΣ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 48χρονου και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων.