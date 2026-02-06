Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Καισαριανή, όταν ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και εισήλθε μέσα σε παιδική χαρά, προκαλώντας ζημιές στις μπασκέτες.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν παιδιά στον χώρο, ενώ έβρεχε έντονα.

Advertisement

Advertisement

Αυτόπτες μάρτυρες εκτιμούν ότι ο οδηγός πιθανόν έχασε τον έλεγχο λόγω της βροχόπτωσης και των εργασιών που γίνονται στην περιοχή.

Ο ίδιος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και κάλεσε σε βοήθεια. Οι περίοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, με αποτέλεσμα ο οδηγός να βγει σώος και καλά στην υγεία του.