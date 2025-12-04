Μπαράζ μηνυμάτων του 112 απεστάλησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία Byron συνέχιζε το βράδυ της Πέμπτης την πορεία της.

Πέρα από την Αττική, περιοχές της Λακωνίας και την Πιερία, προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και αποφυγή μετακινήσεων απεστάλησαν και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Κρήτης και την ΠΕ Κυκλάδων, στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων , στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων.

Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονταν στην κυκλοφορία στην Αθήνα, ενώ μπλακάουτ σημειώθηκε στην Ερμού, με πολλά καταστήματα να μένουν χωρίς ρεύμα. Υπερχείλιση ρέματος σημειώθηκε στη Μάνδρα, ενώ η κακοκαιρία έπληξε και το λιμάνι του Πειραιά. Το βράδυ διεκόπη και πάλι η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Παράλληλα είχε κλείσει στην περιοχή της Μάνδρας, λόγω υπερχείλισης ρέματος, η οδός Αγίας Αικατερίνης, ενώ στα Σπάτα διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στο λεκανοπέδιο την Παρασκευή, ενώ σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Πυροσβεστική και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με το Meteo, την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Εύβοια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 16, στην Ήπειρο από 7 έως 14, στη Θεσσαλία από 9 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 15, στο Ιόνιο από 11 έως 15, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 15 έως 17 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από ανατολικές νοτιοανατολικές και από το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νότια νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια του νομού 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και σταδιακά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.