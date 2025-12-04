Με σφοδρότητα πλήττει πολλές περιοχές της χώρας η κακοκαιρία Byron, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στην Αττική: Βροχές και καταιγίδες σάρωσαν το λεκανοπέδιο, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Επίσης μέσα στις τελευταίες ώρες το 112 ενεργοποιήθηκε και για την Πιερία, καθώς και για περιοχές της Λακωνίας.

Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονταν το απόγευμα στην κυκλοφορία στην Αθήνα, ενώ μπλακάουτ σημειώθηκε στην Ερμού, με πολλά καταστήματα να μένουν χωρίς ρεύμα. Υπερχείλιση ρέματος σημειώθηκε στη Μάνδρα, ενώ η κακοκαιρία έπληξε και το λιμάνι του Πειραιά.

Advertisement

Advertisement

⚠️Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στο νέο κόσμο Αττικής αυτοκίνητα έχουνε πλημμυρίσει όπως και μαγαζιά .



Βίντεο : the https://t.co/TRelzGLyBl pic.twitter.com/wONr8uc9pT — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 4, 2025

Κλειστά θα είναι τα σχολεία στο λεκανοπέδιο την Παρασκευή, ενώ σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Πυροσβεστική και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σημαντικές βροχοπτώσεις έχουν εκδηλωθεί στο νομό Αττικής, αλλά και στην πόλη της Αθήνας από το μεσημέρι της Πέμπτης σε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία των προηγούμενων ημερών, αναφέρει το Meteo/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μέχρι τις 18.00 το απόγευμα σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr τα μεγαλύτερα, αθροιστικά, ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής ( 97mm) και στα Βίλια Αττικής ( 76 mm).

Παράλληλα 90 κλήσεις είχε δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων οι 60 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, οι 17 κοπές δέντρων, ενώ 4 αφορούσαν απομακρύνσεις ατόμων και μεταφορά σε ασφαλή σημεία από αυτοκίνητα που ακινητοποιήθηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους κυρίως στην περιοχή του Ασπροπύργου. Οι περισσότερες κλήσεις όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Δυτική Αττική (Ελευσίνα και Ασπρόπυργο), αλλά και στο δήμο Αθηναίων.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 σε όλη την Περιφέρεια Αττικής – Φρεάτια μετατρέπονται σε «συντριβάνια» – Κεραυνός στην πίστα στο «Ελ.Βενιζέλος» – Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική (Βίντεο)

Advertisement

Πώς θα λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες- Δυνατότητα σε δημόσιους υπαλλήλους να απουσιάσουν νόμιμα

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Μεγάλη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ώρες, αφού σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, τις επόμενες ώρες αναμένονται διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους προς τα βόρεια – βορειοανατολικά.

Σύμφωνα με το Meteo, την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στην Εύβοια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Advertisement

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 9 έως 16, στην Ήπειρο από 7 έως 14, στη Θεσσαλία από 9 έως 14, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 15, στο Ιόνιο από 11 έως 15, στο Βόρειο Αιγαίο από 12 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 15 έως 17 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από ανατολικές νοτιοανατολικές και από το απόγευμα στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νότια νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί και από το απόγευμα βορειοανατολικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα νότια του νομού 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς.

Advertisement

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και σταδιακά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.