Έναν νεκρό στην Κομοτηνή και προβλήματα σε αρκετές περιοχές ανά τη χώρα άφησε πίσω της η πρόσκαιρη κακοκαιρία ενώ για σήμερα η πρόβλεψη της ΕΜΥ κάνει λόγο για κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις κατά τις πρωινές ώρες στα νησία του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Χθες, στην Κομοτηνή εντοπίστήκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, ο οδηγός που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά χειμάρρου στην περιοχή του Ηφαίστου. O 71χρονος άντρας, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του μια ιρλανδική διάβαση στο ποτάμι, η οποία είχε κλείσει προληπτικά, αγνοώντας τη σήμανση. Ο συγκεκριμένος οδηγός παραβίασε τους απαγορευτικούς κώνους και ταινίες που είχε τοποθετήσει από τις προηγούμενες μέρες η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών και ειδικά της σημερινής ημέρας που έβρεχε ασταμάτητα από το πρωί.

Advertisement

Advertisement

Στο μεταξύ με απόφαση του Δήμου Πύργου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Πύργος, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προβλημάτων σε υποδομές και οδικό δίκτυο.

Επίσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας εκτεταμένης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, μετά από κατολίσθηση και υποχώρηση γέφυρας στον παραπόταμο Κλαδέο.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Σαμοθράκη, όπου η έντονη και πολύωρη βροχόπτωση κατέστησε απροσπέλαστες πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις. Ο Δήμος ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ είχε κλείσει και ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.

Δύσκολη η κατάσταση και στην Τριφυλία, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου νερού.

Πρόγνωση καιρου

Advertisement

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως το βράδυ θα ενταθούν εκ νέου.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Advertisement

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Advertisement

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Advertisement

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Advertisement

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Advertisement

Καιρός: Νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι το πρωί με πρόσκαιρη εξασθένηση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.