Είναι συμπαίκτες στην εθνική, φίλοι και μοιράζονται αστείες ατάκες και πειράγματα. Ο Νικ Καλάθης αποκάλυψε αρκετές από τις αστείες στιγμές του με τον Γιάννη Ατντετοκούμπο που δείχνουν ότι και οι δύο έχουν αρκετή δόση χιούμορ λέγοντας ότι ο «Γιάννη είναι ένας κλόουν. Είναι ένας από εμάς»!

Ο Καλάθης φιλοξενήθηκε στο podcast των Euroinsiders φορώντας τη φανέλα της Τότεναμ. Όταν τον ρώτησαν για τον Γιάννη και πώς αισθάνεται όταν αγωνίζεται με την Εθνική, δίπλα του είπε:

«Αυτή τη στιγμή νιώθω Έλληνας. Νιώθω ότι είμαι 100% Έλληνας, όταν φοράω αυτή τη φανέλα, γιατί νιώθω ότι αφιερώνω χρόνο, ιδρώτα και αίμα κάθε καλοκαίρι. Παίζω με αυτούς τους τύπους. Και νομίζω ότι και οι άλλοι (Έλληνες) το ξέρουν αυτό, με σέβονται αρκετά για να πουν ότι είμαι Έλληνας. Είναι τιμή μου να φοράω τη φανέλα. Και νιώθω ευλογημένος. Nιώθω ότι τη φοράω για τον παππού μου.

Δεν το κάνω μόνο για να περάσω το καλοκαίρι μου παίζοντας με τον Γιάννη που είναι καταπληκτικός. Είναι υπέροχος τύπος. Ακόμα καλύτερος εκτός γηπέδου, αλλά δουλεύει κάθε μέρα. Και δεν θα περίμενες από αυτόν που είναι στους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, να συμπεριφέρεται έτσι. Ξέρεις, είναι ένας κλόουν. Είναι ένας από εμάς.

Είναι ξεκαρδιστικός και είναι υπέροχο να παίζεις μαζί του. Και ξέρεις, δεν είναι, πώς να το πω, γεμάτος εγωισμό. Ας πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που λένε «δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου».

Είναι ο πρώτος που τρώει McDonald’s ή λέει «Έι, Νικ, πήγαινε να κάνεις θεραπεία με τους ανθρώπους από τους Μπακς, εντάξει; Θα περιμένω». Τέτοια πράγματα» ήταν τα λόγια του Νικ Καλάθη.

Τι είπε για Σπανούλη και Διαμαντίδη

Ο Καλάθης αναφέρθηκε με χιούμορ και στο 2009, την περίοδο που είχε πρωτοέρθει στον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι δεν ήξερε ούτε ποιους είχε συμπαίκτες.

«Μου είπε ο αδερφός μου ο Πατ ότι έρχομαι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και του απάντησα “με χρειάζονται”. Είχαν τους Διαμαντίδη, Σπανούλη, Γιασικεβίτσιους, Ντρου Νίκολας.

Δεν μπορούσα να σας πω ποιος ήταν ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης. Το μόνο που ήξερα είναι ότι θα πρέπει να τους διαλύσω στην προπόνηση και να με βάλει να παίξω ο Ομπράντοβιτς. Έδειξα τι μπορώ να κάνω στην προπόνηση αλλά δεν το περίμενα ότι θα έρθω και δε θα παίζω. Έπαιζα μόνο όταν κερδίζαμε με 20 πόντους».