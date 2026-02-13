Μεγάλοι βράχοι έπεσαν σε τουλάχιστον δύο σημεία των γραμμών του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα με αποτέλεσμα η Hellenic Train να ανακοινώσει την ακύρωση δρομολογίων. Σύγκεκριμένα ακυρώθηκαν για σήμερα Παρασκευή τα δρομολόγια:
- 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) και
- 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train «κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.