Μεγάλοι βράχοι έπεσαν σε τουλάχιστον δύο σημεία των γραμμών του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα με αποτέλεσμα η Hellenic Train να ανακοινώσει την ακύρωση δρομολογίων. Σύγκεκριμένα ακυρώθηκαν για σήμερα Παρασκευή τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) και

1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train «κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση» καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.