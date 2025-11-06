Έναν 46χρονο τενόρο συνέλαβαν το απόγευμα τής Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, τα στελέχη της Ασφάλειας Καλλιθέας, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα, ο 46χρονος εξύβρισε τον 14χρονο γιο του, τον έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει επάνω σε έπιπλο, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαστουκίσει.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη ατόμου αδύναμου και εξύβριση. Ο εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του.

