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Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης αποχαιρέτησαν με συγκίνηση την αγαπημένη τους διευθύντρια, Μαρία Βασιλική Τζούβελη, η οποία υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια έντονης κακοκαιρίας και μετά από δυνατό κρότο κεραυνού.

Το συγκινητικό αντίο των μαθητών στην αγαπημένη Μαρία Βασιλική Τζούβελη

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του γυμνασίου στο Facebook, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν και σχημάτισαν μία ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ στη μέση του προαυλίου, οι τσάντες σχημάτισαν τη λέξη: «Καλό παράδεισο».

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Η σχολική κοινότητα είπε το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη διευθύντρια, τονίζοντας ότι η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος» για το σχολείο και ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«ΕΝΑΣ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία.

Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».

Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμία

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από εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Το σχολείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Δήμο Ηλιούπολης, ΔΙΔΕ Α Αθήνας, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής) για να παράσχει βοήθεια και στήριξη σε όποιον/α μαθητή/τρια τη χρειαστεί.

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Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες».

Το χρονικό

Η γυναίκα είχε διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό», όπως είχε γίνει γνωστό, έπειτα από την άμεση παρέμβαση πολιτών, του νοσηλευτή του δημοτικού σχολείου και πληρώματος του ΕΚΑΒ, οι οποίοι προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

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Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν χωρίς διακοπή τις προσπάθειες ανάνηψης. Οι γιατροί του «Ερυθρού Σταυρού» κατάφεραν αρχικά να την επαναφέρουν στη ζωή, καθώς είχε φτάσει στο νοσοκομείο χωρίς ζωτικά σημεία.

Ωστόσο, η κατάσταση της 50χρονης εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Παρά τη μάχη που έδωσε το ιατρικό προσωπικό, η γυναίκα τελικά κατέληξε.

Η διευθύντρια είχε καταρρεύσει στον δρόμο, κοντά στο σχολικό συγκρότημα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην ανακοπή της διευθύντριας.

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