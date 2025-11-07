Καραμπόλα με τέσσερα αυτοκίνητα σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11.2025) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Με μεγάλη δυσκολία κινούνται τα οχήματα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» που έγινε το τροχαίο. Στο κόκκινο βρίσκεται μεγάλο κομμάτι της Παραλιακής στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Την ίδια στιγμή, μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δυο ρεύματα. Σε εκείνο της καθόδου, η κίνηση είναι εντονότερη από το ύψος του Περιστερίου έως τον Πειραιά, ενώ στην άνοδο στο «κόκκινο είναι η κατάσταση από το Μοσχάτο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.



Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικές οδούς όπως: Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας και στα δύο ρεύματα.

Σημειώνεται ότι καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό που φτάνουν τα 20’-25’ από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10′ -15′ στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις και προς Αεροδρόμιο με 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.