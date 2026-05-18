Παρέμβαση μέσω Χ έκανε ο Νίκος Καραχάλιος σχετικά με τις κινήσεις για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με αφορμή τη συλλογή υπογραφών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Κολωνάκι.

Στην ανάρτησή του, σχολιάζει και την παρουσία του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος φέρεται να αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπου του υπό ίδρυση κόμματος, υποστηρίζοντας πως «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

«Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου» γράφει ακόμη ο Νίκος Καραχάλιος.

«Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος» γράφει ο Νίκος Καραχάλιος παρουσιάζοντας αναρτήσεις του συνταξιούχου τραπεζικού.

«Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…» καταλήγει στην ανάρτηση του ο Νίκος Καραχάλιος.

Όλη η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης..»